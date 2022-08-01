Сидней, Австралия, , 11:22 — REGNUM Министр по делам малого бизнеса и добросовестной торговле штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Элени Петинос была уволена с занимаемой должности после того, как в публичном пространстве появились сообщения о «серьезном характере буллинга», который она позволяла по отношению к своим подчиненным. Об этом 1 августа сообщил телеканал Nine News.

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Информация о том, что Петинос применяла далеко не лицеприятные методы управления персоналом появилась в австралийских СМИ 29 июля. В новостных материалах утверждалось, что она использовала слова «умственно отсталый» и «придурки» по отношению к своим сотрудникам, а также «кричала и обзывалась».

Решение уволить чиновницу принял премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Сиднее.

Министр по развитию цифровых технологий Виктор Доминелло будет временно осуществлять полномочия, отобранные у Петинос, до назначения нового кандидата на должность министра.