Донецк, , 11:20 — REGNUM Село Михайловка в ДНР подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 1 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 10:50 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское. По Михайловке выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Ранее обстрел Михайловки фиксировали 26 июля. Тогда по селу было выпущено в общей сложности 11 снарядов калибра 122 мм.

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