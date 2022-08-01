Донецк, 1 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Село Михайловка в ДНР подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 1 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Обстрел зафиксирован в 10:50 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское. По Михайловке выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Ранее обстрел Михайловки фиксировали 26 июля. Тогда по селу было выпущено в общей сложности 11 снарядов калибра 122 мм.

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