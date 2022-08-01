Канберра, 1 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Среднему ипотечному заемщику в Австралии грозит дополнительное повышение выплат по кредиту на 500 австралийских долларов (350 долларов США) в месяц по сравнению с маем, если процентные ставки будут повышены 2 августа на заседании Резервного банка. Об этом 1 августа сообщил телеканал Nine News.

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Резервный банк Австралии примет решение о целевой национальной процентной ставке (официальное название ключевой ставки) 2 августа в 14:30 по местному времени. Ожидается, что кредитная организация поднимет ставки на 50 базисных пунктов.

Если этот прогноз сбудется, средний заемщик с размером кредита в 500 000 долларов и оставшимися 25 годами выплаты сможет рассчитывать на ежемесячное увеличение стоимости кредита на 140 долларов — или на чуть менее 500 австралийских долларов с тех пор, как регулятор начал повышать ставки в мае 2022 года.

Журналисты отмечают, что те граждане Австралии, которые взяли ипотечные кредиты на более высокую сумму, пострадают от повышения ключевой ставки в большем объеме.