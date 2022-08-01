Липецк, , 11:14 — REGNUM Три гражданина Украины, задержанные в Липецкой области по подозрению в участии в деятельности экстремисткой организации, прибыли в Россию в начале марта как беженцы и жили в пункте временного размещения, сообщил «Коммерсантъ».

Липецк Павел Ищенко © ИА REGNUM

В отношении 33-летнего мужчины, 44-летней и 36-летней женщин возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в деятельности экстремисткой организации», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору». По данным ФСБ, они под руководством организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали теракт на автобусной станции в Липецке.

О задержании трёх граждан Украины сотрудниками ФСБ стало известно 29 июля. В суде сообщили, что мера пресечения подозреваемым была избрана 27 июля.