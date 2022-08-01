Нью-Йорк, США, 1 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал выход первого торгового судна с зерном из порта Одессы. Об этом 1 августа говорится в заявлении ООН.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

Отмечается, что первое отплытие стало коллективным достижением Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле под эгидой ООН и состоящего из представителей Украины, России и Турции.

«Генеральный секретарь приветствует их усилия и благодарен Турции за ее лидерство», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, первое судно, которое везёт кукурузу с Украины, покинуло порт Одессы 1 августа около 08:45 мск.

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