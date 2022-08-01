Краснодар, 1 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Ливни, грозы и град прогнозируется на территории Краснодарского края 1 и 2 августа, следует из сообщения ГУ МЧС по региону.

Ливень. 1963

Согласно штормовому предупреждению «Северо-Кавказского УГМС», в течение суток 1 и 2 августа местами в регионе прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Есть опасность формирования смерчей на участке от Анапы до Магри.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Краснодарского края 1 и 2 августа также действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.