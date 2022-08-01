Иркутск, 1 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На утро 1 августа в лесном фонде Иркутской области действует один пожар, сообщает телеграм-канал правительства региона.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

На тушении этого пожара задействовано 148 человек парашютно-десантной пожарной службы и два снегоболотохода. Сегодня на пожар прибывает еще 20 пожарных-десантников и два снегоболотохода.

За минувшие сутки ликвидировано два лесных пожара в Катангском районе на площади 0,8 га. Там же, в Катангском районе, продолжается ликвидация двух очагов на площади 233 га.

Всего в тушении лесных пожаров 31 июля было задействовано 266 человек и 8 единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 июля в лесном фонде в Иркутской области действуют два пожара на площади 430 га.

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