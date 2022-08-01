Чебоксары, 1 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Чувашии выплату в размере 200 тыс. рублей добровольцам батальона связи «Атӑл» будут проводиться двумя частями. Проект о порядке перечисления средств правительство планирует рассмотреть на текущей неделе, заявляя о готовности предоставления финансовой поддержки резервистам. Однако списки добровольцев, которые заключили контракт, военкомат до сих пор не предоставил. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено 1 августа на планёрке в правительстве.

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Власти Чувашии заявили о финансовой поддержке семей добровольцев, которые отправятся служить в российскую армию (в том числе для выполнения задач на Украине) в составе формируемого в Чувашии батальона связи «Атӑл». Каждый резервист получит по 200 тыс. рублей. Однако пока обещанные средства добровольцы не получили, в связи с чем глава республики Олег Николаев поднял данный вопрос на планёрке.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Лариса Арсентьева пояснила, что на рассмотрение правительства внесён порядок назначения единовременной выплаты участникам батальона «Атӑл».

«Данным порядком предусмотрено контрактникам из Чувашии осуществлять единовременную денежную выплату двумя частями. 50 тыс. рублей планируется осуществить непосредственно после заключения контракта о прохождении военной службы и 150 тыс. рублей по истечении 90 дней после заключения контракта», — сказал замглавы минтруда.

Позже власти уточнили, что первую выплату добровольцам планируется направить спустя месяц после заключения контракта.

Средства будут перечисляться после предоставления военным комиссариатом Чувашии списков военнослужащих, заключивших контракты. Что касается органов социальной защиты, то они «готовы к работе».

«По информации военкомата, на сегодняшний день 98 человек заключили контракт о прохождении военной службы», — ответила Лариса Арсентьева.

«То есть у нас есть устная информация о том, что 98 человек заключили. Насколько мне известно, ещё почти 40 человек ожидает заключения контракта. Списки из военкомата к нам ещё не поступили?» — спросил Олег Николаев.

«Нет, не поступили», — сказала замглавы минтруда.

Глава Чувашии поручил «ускориться по принятию постановления, чтобы как только списки поступят, мы могли сразу же выплатить средства».

Ранее Олег Николаев отмечал, что во время Великой Отечественной войны в Чувашии формировались из добровольцев 139-я и 324-я стрелковая дивизии, а в настоящее время из резервистов формируется именной батальон связи «Атӑл». Перед отправкой на службу в российскую армию добровольцы пройдут обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли, что семьям участников добровольческого батальона «Атӑл» из республиканского бюджета будет выплачено по 200 тыс. рублей в виде единовременной денежной поддержки.