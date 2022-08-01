Москва, , 11:11 — REGNUM Российские металлурги просят отменить экспортную надбавку в 8% на железнодорожные перевозки. С такой просьбой в правительство РФ обратился глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов, передает РБК.

Металлургия

Также металлурги просят обеспечить их персональными скидками для сохранения объемом экспорта. По мнению Мордашова, это необходимо для преодоления критической ситуации, сложившейся в металлургии.

Высокий тариф на перевозки только усугубляет ситуацию. Перевозка металла железной дорогой из центра России до Дальнего востока, стоит дороже чем морем до Китая.

Так по состоянию на июль 2022 года расходы на экспорт металлопродукции в среднем достигли 15% от конечной стоимости продукции, на Дальний Восток — 23%. Транспортные расходы выросли с $40 на тонну в январе до $56 на тонну в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на уровне 70 рублей позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью.

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