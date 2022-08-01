Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга не смогли посетить распродажу шведского бренда H& M, так как магазины оказались закрыты. Об этом 1 августа сообщают посетители торговых центров.

Магазин H&M Nissy-KITAQ

Несмотря на то, что шведский бренд заявил о начале распродажи коллекций в августе, магазины так и не открылись. В торговых центрах опущены ролеты, а уведомления о закрытии отделов по техническим причинам продолжают висеть.

«В Питере на Большом закрыт, хотя сотрудники внутри есть, свет горит. Написано, что магазин закрыт по техническим причинам», — пишет Марина В.

В комментариях пользователи социальной сети «ВКонтакте» делятся результатами разведки в торговых точках. Магазины бренда оказались закрыты и в других городах. Ирина Г. написала, что обратилась на горячую линию H& M, но там не знают о датах открытия.

H& M объявили о распродаже коллекций в связи с решением покинуть российский рынок. При этом вещи будут доступны по полной цене. На сегодняшний день на сайте сети сообщают, что магазины будут открываться в августе поэтапно, точные даты не приводят.

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