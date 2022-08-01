Тунис, , 11:11 — REGNUM Национальное управление по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел Туниса раскрыло данные о своей работе за 2021 год.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как рассказал в интервью Al-Araby-al-Jadid глава ведомства Рауда аль-Обейди, в 2021 году число лиц, спасённых из рук работорговцев, оценивается в 1100 человек.

По ее словам, половина из спасённых граждане Туниса, а другая половина — иностранцы, преимущественно — уроженцы стран Африки. По словам чиновницы, в ближайшее время власти опубликуют полный список лиц, с указанием их имён, фамилий и гражданства.

Как отметила Обейди, освобождённые использовались для принудительного труда и эксплуатировались в сексуальных или экономических целях.