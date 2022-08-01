Уфа, 1 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Хоккеист-воспитанник ХК «Салават Юлаев» Андрей Василевский и его отец заслуженный мастер спорта СССР, тренер вратарей спортивной школы ХК «Салават Юлаев» Андрей Леонидович Василевский удостоены государственных наград Башкирии за заслуги перед республикой и большой вклад в развитие хоккея. Об этом 1 августа сообщили в ходе совещания регионального правительства в центре управления регионом.

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Так, Андрей Леонидович был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Андрей Василевский-младший, обладатель Кубка Стэнли, был награжден орденом Салавата Юлаева.

Соответствующий указ подписан главой Башкирии Радием Хабировым.

Глава Башкирии сообщил, что республика гордится этими спортсменами. Он также напомнил, что Андрей Андреевич Василевский дважды является лучшим вратарем мира.

«А какой скромный человек. Очень светлый парень, очень светлый отец у него. Спасибо, что у нас такие ребята есть. Они очень хороший пример подают», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии наградили ответственных за пропаганду комплекса ГТО.