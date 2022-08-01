Зима, Иркутская область, 1 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 1 августа известило о серьёзном пожаре, случившемся сегодня в 10:32 по местному времени в городе Зима на промплощадке. Возгорание произошло в мебельном магазине-складе «Громада», общая площадь которого составляет более 2 тысяч квадратных метров.

Pexels Пожар

Несмотря на большую пожарную нагрузку, огнеборцам удалось локализовать пожар в короткий срок. Площадь пожара на момент локализации, в 11:58, составила 450 квадратных метров. Всего в тушении было задействовано 12 человек и 4 единицы техники. Посетители и работники магазина покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, три человека спасены на пожаре в городе Иркутске утром 29 июля.

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