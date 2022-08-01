Москва, , 11:02 — REGNUM Игорь Мухин

Филипп Киркоров на ПМЭФ — 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Специальная военная операция России на Украине стала не только проверкой нашего отечества на прочность, но и отчетливо показала, кто и как относится к своей Родине. В частности, речь идет о представителях российской творческой элиты, разделившихся после 24 февраля на два противоположных лагеря: пока одни артисты делают все возможное для поддержания страны в трудные дня нее времена, другие отсиживаются на стороне или вовсе саботируют свою работу.

В своем похабном отношении к интересам государства особенно заметно выделились известные российские композиторы Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, возглавляющие Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Первый отменил все свои мероприятия на территории России и сбежал из страны в неизвестном направлении, а второй публично высказался против инициативы об организации собственного национально ориентированного музыкального конкурса.

Для справки. В мае этого года в Сочи должен был пройти фестиваль «Новая волна»: государственные деньги на мероприятие были выделены, организаторы готовили к запуску проекта, администрация города согласовала все бюрократические моменты, а приглашенные артисты готовились к выступлению. Однако в последний момент мероприятие отменили, потому что Крутой не захотел занять жесткую позицию в поддержку СВО, начал юлить и лавировать в попытке усидеть на двух стульях.

В этом же месяце популярный российский певец Николай Басков выступил с предложением создать отечественный аналог международного песенного конкурса «Евровидение», который популизировал бы русскую культуру в мире. На это Игорь Матвиенко выразил сомнение в качестве подобного продукта и подчеркнул, что все музыкальные премии в России — ангажированные, потому что принадлежат различным медиахолдингам и защищают корпоративные интересы.

При этом оба композитора никогда не упускали возможность заработать на государственных заказах и с большим удовольствием получали деньги из государственного бюджета на реализацию собственных проектов. Так продолжается и сейчас: мастера культуры и дальше отсиживаются в стороне, когда коммерческие с и патриотически настроенные артисты, несмотря на собственные убытки, проводят культурные мероприятия.

Даже король поп-сцены Филипп Киркоров, который раньше не высказывался в поддержку СВО, подумал и решил выступить в Крыму перед раненными российскими солдатами. Более того, артист особо подчеркнул, что будет ждать на концерте «наших героев». А вот члены Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, формирующие государственную политику в этом направлении, до сих пор молчат.

В этом смысле нельзя не задаться справедливыми вопросами: все ли потребности своей страны в такую тяжелую минуту закрывают люди, выступающие от лица президента? И, может быть, стоит наконец подумать над тем, чтобы отфильтровать состав совета по принципу лояльности государству, набрав на такие важные должности подходящих людей?