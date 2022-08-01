Кабул, , 11:01 — REGNUM Неизвестные убили служителя соборной мечети Абу Бакра Сиддика в районе Карте-Нав города Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Согласно источникам, этого человека звали кари Убайдулла Абид, и он был уроженцем провинции Каписа. По словам родственников мужчины, неизвестные перерезали ему горло, когда он спал в мечети.

Источники добавляют, что Убайдулла уже несколько лет является муэдзином этой мечети и ни с кем не имел каких-либо счётов. Мотив убийства пока неясен. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не высказали своего мнения по этому поводу.

Ранее улем и его малолетний сын, уроженцы провинции Каписа, также были убиты неизвестными в Кабуле.