Берлин, 18 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мусульманская одежда, полностью закрывающее тело женщин (например, абайя), является препятствием для их интеграции, передаёт The Associated Press.

Женщина в Исламе

Некоторые члены консервативной партии Меркель (ХДС), в частности министры внутренних дел Берлина и Мекленбург-Передней Померании, где в сентябре пройдут выборы в местные парламенты (ландтаги), призывают запретить паранджу и другую полностью закрывающую тело одежду.

Федеральный министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер выступает против всеобщего запрета, который, по его словам, скорее всего будет отклонён Конституционным судом ФРГ.

Меркель дала комментарии по этому поводу группе новостных изданий — RedaktionsNetzwerk Deutschland. «С моей точки зрения, полностью завуалированная женщина в Германии едва ли имеет шанс на интеграцию», — заявила канцлер.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) также отметила, что де Мезьер может рассчитывать на её «полную поддержку» в изучении того, «какие именно правовые возможности существуют, чтобы действовать».