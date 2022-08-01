Якутск, 1 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Результаты голосований за руководителей органов власти в Якутии могут быть неутешительными из-за лесных пожаров и наводнений. Такой прогноз исхода сентябрьских выборов озвучил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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Он напомнил, как природные возгорания сыграли злую шутку с представителями партии власти в 2021 году и предположил, что такой эффект может повториться. Ситуация даже стала острее, потому что в этом году помимо лесных пожаров произошли наводнения в Кобяйском и Верхоянском районах республики.

«В этом году история может повториться. Последствия пожаров были не только экономическими, но и политическими. Внезапно подошёл огонь к селу Арылах, многие населённые пункты задымлены. Из-за лесных пожаров у людей ухудшается здоровье. Пожилые люди, сердечники, переносят дым очень тяжело. Это тоже сказывается на рейтинге власти в целом и лично главы Якутии Айсена Николаева», — считает Андрей Данилов.

Он напомнил, что из-за недостаточно успешной борьбы со стихией в сентябре 2021 года хорошие места по итогам выборов получили кандидаты от КПРФ, а представители власти не прошли, «потому что люди пришли к выводу, что эта власть не занимается ими, делает всё только для отчёта».

«На фоне единения в некоторых вопросах оппозиции и власти мы видим, что в деле решения насущных проблем нет ни согласия, ни достойной конструктивной критики со стороны оппозиции, но если альтернатива будет, люди могут проголосовать за оппозиционных кандидатов, потому что на власть надежды нет», — подчеркнул эксперт.

В Якутии 11 сентября завершаться 486 избирательных кампаний. В том числе состоится голосование за глав девяти районов республики (Абыйского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Среднеколымского и Томпонского), мэров 14 райцентров (Мирный, Нерюнгри, Вилюйск, Ленск, Нюрба, Амга, Верхневилюйск, Саскылах, Зырянка, Батагай, Нижний Бестях, Хандыга, Борогонцы и Депутатский) и 191 руководителя сельских администраций. Кроме того, избраны будут почти 2,9 тыс. депутатов разного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в столице Якутии, сёлах Арылах (Мирнинский район) и Чурапча (Чурапчинский) управление Роспотребнадзора по региону обнаружило превышение концентраций диоксида азота и взвесей из-за дыма лесных пожаров. В регионе насчитывается 96 пожаров, из них не тушат 74.