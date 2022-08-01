Элиста, 1 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Главы Калмыкии Бату Хасиков и Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель Калмыкии Бату Хасиков.

телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова Калмыкия и Башкирия усилят сотрудничество в сфере туризма

«Усилим развитие туризма и создадим новые логистические цепочки в торгово-экономической сфере. Это особенно важно в условиях импортозамещения», — отметил Хасиков.

Также стороны договорились проработать вопрос прямого авиасообщения.