Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Железнодорожные пассажирские поезда из Тбилиси в города Западной Грузии (Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Поти) не будут курсировать с 9 по 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Грузинской железной дороги.

Железнодорожный тоннель (сс) music4life

Отмечается, что обратных рейсов в данный период также не будет. В это время в западной части страны будут проводить работы по переходу на новые линии.

По данным пресс-службы, возобновить железнодорожное сообщение планируется 12 августа. До этого времени из Тбилиси можно будет выезжать на поезде только в Хашури и в Боржоми.