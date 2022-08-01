Москва, , 10:58 — REGNUM Образовательные онлайн-программы для работников сферы туризма разработаны Ростуризмом, первые 11 таких курсов запустили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом 1 августа рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба правительства РФ.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

Как отметил Чернышенко, президент России Владимир Путин поставил перед ведомством задачу по ускорению развития туристической инфраструктуры.

«Параллельно с этим мы занимаемся подготовкой квалифицированных кадров для отрасли, способных повысить качество оказываемых услуг. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запущены первые 11 бесплатных образовательных курсов. Они разделены на два блока — для линейного персонала и для предпринимателей. В перспективе их количество увеличится», — сказал он.

При этом отмечается, что бесплатное и доступное обучение по указанным программам проходит в формате онлайн и для получения доступа к нему нужно зарегистрироваться на специальной платформе.

«Для того чтобы помочь бизнесу повысить качество услуг, мы в рамках нацпроекта по туризму впервые запускаем большую образовательную онлайн-программу для работников гостиниц. <…> Первые видеопрограммы созданы для службы приема и размещения, гостиничных администраторов и службы горничных. Дальше программа будет пополняться. Еще одну тоже бесплатную онлайн-программу мы разработали для предпринимателей в туризме — как для начинающих, так и для тех, кто хочет расширить свой опыт», — заявила по этому поводу глава Ростуризма Зарина Догузова.

Также она пригласила всех желающих пройти эти курсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Башкирия может стать пилотным регионом в федеральной программе «Земля для туризма».