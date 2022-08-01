Донецк, 1 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:15 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки украинские войска 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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