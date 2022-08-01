Сеул, , 10:59 — REGNUM В июне 2022 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 10,4%, до 16,8 трлн вон (~$12,9 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Онлайн (сс) Mediamodifier

Известно, что объём транзакций в сфере туризма, культуры и развлечений увеличился вдвое за счет ослабления антиковидных ограничений. В частности, объём транзакций в сфере туризма и транспорта вырос на 102%, до 1,65 трлн вон (~$1,26 млрд), а в сфере культуры и досуга — на 121,6%, до 276,4 млрд вон (~$212,2 млн). Продажи продуктов питания и напитков также выросли на 16,8%, до 2,22 трлн вон (~$1,7 млрд).

74% транзакций пришлись на мобильные устройства.