Москва, 1 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Шоумен Леонид Якубович, продолжительное время занимающий роль ведущего капитал-шоу «Поле чудес», не является зрителем своей передачи. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 31 июля.

A.Savin Леонид Якубович

«Я не смотрю программу. Как только раздается команда «мотор», я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, вы по глазам определите, что мне это надоело», — заявил Якубович. Он также отметил, что многие участники шоу нервничают, приезжая на съёмки, поэтому в кадре выглядят забавно и неубедительно.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Леонид Якубович считает ошибкой снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант». По мнению телеведущего, «отсутствие развлекательных программ — слишком серьёзный крен в сторону негатива».