Воронеж, 1 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Контракт на создание и внедрение транспортной интеллектуальной системы в Воронеже получит ПАО «Ростелеком». Компания стала победителем аукциона, объявленого региональным центром безопасности, следует из информации на портале госзакупок.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж. Вид на Правый берег водохранилища

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 774,5 млн рублей, в торгах участвовали четыре претендента. Заявки трёх были отклонены как несоответствующие требованиям.

По итогам торгов стоимость контракта составит 449 млн 185,1 тыс. рублей, все работы должны быть исполнены до 30 сентября 2024 года.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы должно повысить уровень безопасности дорожного движения, повысить эффективность функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры, снизить вредное воздействие транспортного комплекса на окружающую среду.