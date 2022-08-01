Газа, Палестина, 1 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Военное крыло организации ХАМАС опубликовало видео, посвящённое судьбе израильских военнопленных. Об этом 1 августа сообщает Quds News.

ХАМАС

Так, на интернет-ресурсах ХАМАС были опубликованы кадры с изображением израильского пленного солдата Хишама аль-Сайеда. На видео показан солдат, который прикован к кровати в одном из подземных бункеров на территории Сектора Газы и получает медицинскую помощь.

Согласно заявлению ХАМАС, состояние здоровья солдат постепенно ухудшается, пока власти Израиля не идут на переговоры по обмену пленными.

Ранее в группировке предложили израильским властям обменять нескольких пленных солдат на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.