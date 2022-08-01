Токио, , 10:52 — REGNUM Поддержка правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды снизилась из-за резко возросшей заболеваемости COVID-19, как показали два крупных опроса общественного мнения, сообщает Bloomberg.

Японцы в защитных масках в Токио (сс) Melvinnnnnnnnnnn (FN2187)

Уровень одобрения кабинета Кисиды упал на 2 процентных пункта до 58% в опросе, проведенном газетой Nikkei с 29 по 31 июля. Таким образом он почти достиг самой низкой точки с момента вступления Кисиды в должность в октябре 2021 года. Как следует из другого опроса, опубликованного Kyodo News, премьер-министра одобряют 51%, и это самый низкий показатель для его правительства.

Несмотря на падение, Кисида по-прежнему пользуется высокой поддержкой по сравнению с другими лидерами крупных развитых стран. Его Либерально-демократическая партия одержала крупную победу на выборах в верхнюю палату парламента в июле 2022 года. Голосование открыло путь к «трем золотым годам», в течение которых Кисида не должен будет участвовать в новых национальных выборах, что дает премьеру время для выполнения его экономических планов.

Однако в стране растет беспокойство по поводу роста заболеваемости коронавирусом. На предыдущей неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Япония возглавила планету по количеству новых еженедельных случаев заражения COVID-19. Около половины респондентов опроса Nikkei заявили, что считают необходимым ввести ограничения, чтобы сдержать распространение инфекции.

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