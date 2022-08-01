Иркутск, 1 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 1 августа известило о смертельном ДТП с участием мотоциклиста. Трагедия произошла накануне, около 20:00 местного времени: инспекторы ГИБДД, осуществлявшие патрулирование, заметили мотоцикл Kawasaki Ninja, двигавшийся без госномера. Полицейские предприняли попытку остановить мотоцикл, однако водитель транспортного средства проигнорировал законные требования инспекторов, ускорился и попытался скрыться.

МВД Иркутск. ДТП с байкером на мотоцикле Kawasaki Ninja

Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы ДПС последовали за нарушителем. На улице 3 Июля с односторонним движением он ехал в противоположном направлении потоку транспорта.

Следуя по улице Ленина, на запрещающий сигнал светофора он выехал на перекресток с улицей Карла Маркса. Там мотоциклист допустил столкновение с внедорожником, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью, и в последующем скончался в автомобиле скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю с 25 по 31 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 8 человек погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести.

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