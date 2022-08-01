* талибов — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 10:51 — REGNUM Министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки посетил штаб 209-го армейского корпуса «Фатх» в Мазари-Шарифе в Афганистане и призвал силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не жалеть усилий для служения «исламской системе». Об этом сообщают СМИ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт агентство «Шафактна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-служба министерства обороны опубликовала информационный бюллетень, в котором говорится, что поездку в штаб глава МИД совершил, возвращаясь с международной встречи в Ташкенте. В ходе инспекции он встретился с местными гражданскими и военными чиновниками провинции Балх.

По словам источника, министр иностранных дел высоко оценил усилия сил обороны и безопасности группировки в сфере обеспечения безопасности граждан и попросил их не жалеть усилий на пути служения «исламской системе».