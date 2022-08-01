Новосибирск, , 10:52 — REGNUM Причиной пожара, во время которого в Новосибирскй области погибла семья из четырёх человек, мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 30 июля во время тушения пожара в двухэтажном дачном доме садового товарищества «Энергетик» в Коченевском районе были найдены тела четырёх человек, в том числе двоих детей.

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«По предварительной оценке органов дознания МЧС России, причиной пожара с трагическими последствиями стал аварийный режим работы электрооборудования на веранде, — уточнила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам капитан внутренней службы Елена Андриянова. — В настоящий момент с места пожара изъяты образцы сгоревших конструкций, назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины произошедшего».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после трагического пожара в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело.