Ярославль, 1 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в муниципалитет Ярославля главе фонда «Факел свободы» Ирине Мищенко. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Фонд «Факел свободы» занимается «юридической помощью секс-работникам», а его глава писала о себе как о человеке данной профессии. Выдвижение Мищенко стало одним из наиболее обсуждаемых событий на выборах в муниципалитет Ярославля.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в избирательной системе региона, Мищенко не предоставила в избирательную комиссию второй пакет документов, в том числе подписные листы. Она шла на выборы как самовыдвиженец.