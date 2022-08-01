Челябинск, 1 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Челябинский государственный университет по итогам приёмной кампании на бюджетные места будут зачислены пятеро детей участников специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией в Донбассе и на Украине. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь вуза Анастасия Куренкова.

сс攝影師 Челябинский государственный университет

По специальной квоте для этой категории абитуриентов было выделено 85 мест бюджетных мест (10 процентов от общего их числа). Будут зачислены пять человек.

Что касается граждан ЛНР и ДНР, то квота правительства РФ выделяется под конкретные заявки от вузов на основании заявлений от абитуриентов. Но в 2022 году граждане этих республик не подавали документы о поступлении в ЧелГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, приёмная кампания в вузы России подошла к концу. В 2022 году дети участников спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и по защите ЛНР и ДНР могли поступить на бюджетные места на особых условиях. Для них в ведущих вузах России были выделены специальные квоты.