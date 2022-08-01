Москва, 1 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Решения о депортации жителей Украины из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения» начали отменять суды в России. Об этом 1 августа сообщает издание «Коммерсант».

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Отмечается, что имеются ввиду украинские граждане, находящиеся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в первую очередь из-за нарушения миграционного законодательства РФ.

Также указывается, что эксперты Московской Хельсинкской группы заявили об отмене решения о депортации в отношении не менее чем 21 человека в Московской области и ещё 30 жителей Украины были освобождены в Санкт-Петербурге.

При этом уточняется, что такие решения были приняты из-за невозможности фактически провести депортацию после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Так, у украинских граждан, имеющих все документы для пересечения границы, нет возможности пересечь границу из-за спецоперации, а те, у кого документы полностью или частично утеряны, из-за закрытия украинских консульств в РФ не могут их восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за прошедшие за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 378 боеприпасов.