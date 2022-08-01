Бразилиа, , 10:46 — REGNUM Председатель Высшего избирательного комитета Бразилии Эдсон Фачин пригласил представителей вооруженных сил на запланированную встречу, на которой будут представлены ключевые принципы по этапам, методам и надзору за избирательным процессом на выборах президента страны в октябре 2022 года. Об этом пишет Prensa Latina.

ВС Бразилии Exército Brasileiro

Помимо военных, Фачин призвал провести встречу с представителями 15 других надзорных органов, утверждённых для участия в этапах процедуры проверки предстоящего голосования. Среди них — Бразильская ассоциация адвокатов, Федеральная прокуратура, Национальный конгресс, Федеральный верховный суд, Счетная палата и Федеральная полиция.

В заседании также должны принять участие политические партии, Национальный совет юстиции, Национальный совет прокуратуры и другие.

Также избирком пригласил на мероприятие частные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере надзора и прозрачности государственного управления.