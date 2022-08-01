Бухарест, 1 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. «Хорошие времена», обещанные жителям Молдавии в ходе избирательной кампании партии «Действие и солидарность», не наступили из-за вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявила основавшая партию президент республики Майя Санду в беседе с журналистами в Бухаресте.

Gov.md Майя Санду

«Да, мы обещали «хорошие времена», но никто не знал, что будет, — сказала Санду, — Теперь нам гораздо сложнее реализовать то, что мы обещали».

Глава республики отметила, что Молдавии приходится покупать газ по очень высокой цене, а эти деньги можно было бы направить на содержание школ и детских садов. Санду также посетовала, что в стране не все хотят понимать эти обстоятельства.

Напомним, Санду занимает пост президента с декабря 2020 года. Летом 2021 года она распустила парламент, и на досрочных выборах победила её партия ПДС и сформировала новое правительство. Уже осенью в стране начали расти цены на автомобильное топливо и продукты. На фоне антироссийской политики новых властей Газпром пересмотрел цены на поставки газа, в результате они стали зависеть от ситуации на энергетических рынках ЕС.