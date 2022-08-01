Джелалабад, Афганистан, 1 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Мужчина по имени Халил Джанан Хан убил свою жену в 8-м районе города Джелалабад, административном центре афганской провинции в Нангархар. Об этом заявил Хаджи Раис Забули, представитель командования безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Мотив убийства пока неясен, но Забули сказал, что убийца был арестован при попытке к бегству.

В последнее время из провинции Нангархар неоднократно поступали сообщения о насилии в семье, самоубийствах и убийствах.