Ижевск, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Удмуртию дал ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин Михаил Мишустин © ИА REGNUM

В частности, два поручения касаются Глазова. Правительству региона поручено представить перечень необходимого медицинского оборудования для Глазовской межрайонной больницы. До 15 августа необходимо определить источники финансирования реконструкции филиала реабилитационного центра «Адели» в Глазове.

Из резервного фонда правительства России поручено обеспечить выделение до 126,8 млн рублей на благоустройство парка «Тишино» в Ижевске.

Продукция Воткинской промышленной компании будет включена в программу закупки в рамках развития индустрии детских товаров.

Мишустин распорядился предусмотреть в бюджете на 2023–2025 годы финансирование на закупку отечественных средств обучения для учебных организаций.

Планируется до 15 августа проработать вопрос докапитализации Фонда развития промышленности для поддержки предпринимателей.

Также поручено рассмотреть возможность финансирования, в том числе опережающего, ремонта и реконструкции автомобильных дорог в Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочего визита в Ижевск премьер-министру России Михаилу Мишустину и зампреду правительства Денису Мантурову была представлена продукция промышленных предприятий Удмуртии.

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