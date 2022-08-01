София, 1 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Специальная следственная комиссия при техническом правительстве Болгарии назовет предварительные причины взрывов и пожара, произошедших на крупном военном складе в Карнобате на юго-востоке Болгарии, в течение ближайших 72-х часов. Об этом 1 августа сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, на месте происшествия работают специальные бригады саперов и представители болгарских спецслужб. Информация о ходе указанного расследования строго засекречена.

Напомним, 31 июля в Карнобате загорелся склад боеприпасов. Произошла детонация десятков снарядов.