Вашингтон, 1 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот не поддержал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Соответствующее заявление Помпео сделал 31 июля в эфире радиостанции WABC 770 AM.

U.S. Department of State Майк Помпео

В ответ на стремление Пелоси посетить остров Байден заявил о том, что вооруженные силы страны не рекомендуют этот шаг.

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По словам экс-госсекретаря, занимавшегося вопросами внешней политики в администрации Дональда Трампа, перед Коммунистической партией Китая «_преклонились_» Голливуд и НБА.

«Не должно быть так, чтобы то же самое делали и американская администрация с президентом Соединенных Штатов», — подчеркнул экс-госсекретарь.

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«Я не очень часто соглашаюсь со спикером Пелоси. Но она ясно дала понять, что хочет посетить… Тайвань, независимое, суверенное государство», — продолжил Помпео.

«Теперь администрация Байдена говорит: «Ну, может быть, это неразумно», — добавил он.

Помпео выразил уверенность в том, что тот факт, что американская власть «позволила» Пекину «запугать себя», является «очень плохим сигналом» для партнеров США в регионе — Австралии, Южной Кореи и Японии. Но хуже всего то, считает глава американской дипломатии при Трампе, что подобный шаг демонстрирует, как КПК может «диктовать то, как будут вести себя американцы, куда они будут ездить и что они будут говорить».