Братск, Иркутская область, 1 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 1 августа известило о розыске потерпевших от действий 64-летнего жителя Братска, которому уже предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

СКР 22-08-01 14.36.02

По данным правоохранителей, 25 июля мужчина, находясь в лесу, расположенном между ул. Бетонная и Радищева ж. р. Гидростроитель в г. Братске, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, при этом демонстрируя нож и угрожая убийством.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 64-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Сейчас мужчина арестован.

Следователи СК не исключают, что это не единичный случай нападения мужчины, в связи с чем разыскивают потерпевших от преступных действий обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Омской области заверено расследование уголовного дела в отношении наркозависимого 38-летнего жителя областного центра, изнасиловавшего 15-летнюю дочь сожительницы и сбежавшего на дерево.

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