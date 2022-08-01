Красногорск, 1 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Московской области с 1 августа начинается сезон продаж дынь и арбузов. Будет организовано свыше 500 точек по продаже бахчевых культур, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпроды.

ИА REGNUM Арбузы, дыни

В 2022 году количество бахчевых развалов увеличится на 5% по сравнению с 2021 сезоном. Точки по продаже дынь и арбузов будут работать до 1 ноября.

Больше всего бахчевых развалов откроется в Одинцовском округе, Балашихе, Люберцах и Серпухове. У продавцов обязательно должны быть медкнижки и единообразно оформленные ценники с печатью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге будут работать более 120 точек продажи арбузов и дынь.

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