Рязань, 1 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Дополнительные 63 млн рублей на развитие сельских территорий получит Рязанская область, сообщает 1 августа пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В зрительном зале

На выделенные федеральные средства в 2022 году планируется построить клуб со зрительным залом на 150 мест и спортплощадку у школы в Борисовке. Аналогичные объекты появятся в сёлах Зимарово и Ленино. Кроме того, в деревне Федцовка создадут систему водоснабжения, а в Ленино ещё капитально отремонтируют здание детского сада.

Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ.