Барселона, Испания, , 10:41 — REGNUM Заместитель генерального секретаря и официальный представитель партии «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) Марта Вилальта заявила, что поддержка партией следующего Общего государственного бюджета и других законов зависит от того, как правительство Педро Санчеса «выполнит свои обязательства» и реализует, «договорённости», которые оно взяло на себя за столом диалога с Барселоной. Об этом пишет агентство EFE.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Мадрид и Барселона достигли ряда договорённостей в ходе очередного раунда переговоров — например, о защите каталанского языка.

Все заключённые сторонами договорённости должны быть реализованы в виде законов до конца 2022 года.