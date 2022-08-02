2 августа 2022 | Время чтения 7 мин

В Японии следят за ситуацией с газом в Европе и делают выводы для себя.

Анатолий Кошкин, , 10:32 — REGNUM Ситуация со снабжением населения Японии электроэнергией в связи с резким повышением стоимости энергоносителей и возможной перспективой прекращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из удобной в логистическом отношении России пока не столь критична. Хотя, даже вконец испортив отношения с нашей страной и ее высшим руководством, обложив её несуразными санкциями, японское правительство не желает терять выгодные контракты с нашей страной. Так, министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда как ни в чем не бывало заявляет о намерении Токио сохранить доли своих гигантов индустрии «Мицуи» и «Мицубиси» в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО, по сути, национализировать проект. Хотя доля российского СПГ в балансе его потребления в Японии составляет не так много — около 9%, ситуация с этим продуктом на мировом рынке складывается таким образом, что выход из сахалинского проекта стал бы чувствительным для энергоснабжения бедной природными ресурсами Страны восходящего солнца.

Поставки газа Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За годы длительной работы, а затем ежегодных посещений Японии мне лишь раз довелось воочию наблюдать уязвимость этой экономической державы от снабжения электроэнергией. Это было при посещении Токио через полтора месяца после фукусимской трагедии 11 марта 2011 года, когда японское правительство вынуждено было из предосторожности остановить работу всех АЭС, которые вырабатывали 30% потребляемой в стране электроэнергии. Увидев по прибытии погруженный в сумрак и обезлюдевший обычно весьма оживленный международный аэропорт «Нарита», я ощутил, что в Японии действительно произошло нечто экстраординарное. Достаточно сказать, что после цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1» из Японии в панике бежали почти все иностранцы, а в самолете, которым я прилетел, кроме меня была только одна европейка, возвращавшаяся к мужу-японцу.

Трудно было узнать и ранее залитые неоном реклам, а теперь поблекшие, да еще поливаемые дождем центральные улицы Токио, в одночасье ставшие мрачными шикарные универмаги Гиндзы, с приглушенным освещением и остановившимися эскалаторами и лифтами. Конечно, со временем японцы справились с нехваткой электроэнергии, но с бесконтрольным расточительством было покончено — ранее буйствовавшая до утра реклама центральных кварталов и злачных мест отключалась уже после 9—10 часов вечера.

Привожу эти воспоминания очевидца для понимания возможного повторения энергетического кризиса в Японии. Пока этого нет, и правительство ограничивается призывами к населению экономить в условиях необычного даже для жаркой летом Японии нынешнего зноя при использовании охлаждающих воздух кондиционеров.

Кондиционер

Однако предусмотрительные японцы внимательно анализируют опыт Европы, которая, как и Япония, пошла на поводу американского сюзерена и пытается шантажировать Москву отказом от российских энергоносителей. Но опять-таки, как и Токио с сахалинскими проектами, отказаться не сейчас, а когда-то потом. Хотя уже звучат голоса европейцев с призывом прекратить «стрелять себе в ногу» и добровольно переходить «для наказания русских» на скудный энергетический паек, чреватый не только бытовыми ограничениями, но и спадом экономик европейских государств.

Приведем лишь одно из сообщений о нежелания европейцев лишать себя российских энергоносителей. Население Евросоюза может отказаться от идеи поддержки Украины, если вступит в силу план по снижению потребления газа на 15%. Об этом в эфире Times Radio заявил британский генерал-лейтенант Саймон Мэйолл.

Данная мера повлияет в первую очередь на граждан ЕС, которые наблюдают за влиянием санкций Запада на Россию. Несложно предположить, что у некоторых появятся сомнения, нужно ли продолжать поддерживать украинцев, сказал Мэйолл.

Еврокомиссия предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Сначала планируется добровольное снижение на 15 процентов. Но некоторые страны ЕС считают этот план практически нереализуемым.

И вот уже японское издание Yahoo News Japan сообщает, что немецкое правительство предупредило о нехватке газа зимой: «Политики советуют мыть руки холодной водой и снизить температуру в душе. Они не в состоянии предложить стратегии, которая спасет страну от энергетического коллапса». Автор материала Эми Кавагути Ман сообщает, что в половине немецких домов установлено газовое отопление, поэтому, если суровой зимой закончится газ, существует опасность замерзнуть насмерть. Поэтому семьи с маленькими детьми начали скупать электронагреватели.

«С 11 июля была остановлена поставка газа по подводному газопроводу «Северный поток — 1». Уже с середины июня сократилась подача голубого топлива по сухопутному трубопроводу через Украину, а через Польшу — прекращена полностью.

«Северный поток» остановлен на регулярное обслуживание, которое проводится каждое лето и обычно занимает 10 дней. Это означает, что если все нормально, то газ должны дать 21 июля, но сейчас ситуация далека от нормальной», — рассказывает Кавагути.

Газ 21 июля дали, но не в тех объемах, как раньше:

«Объем подачи газа составляет 30% от максимальной мощности. Это лучше, чем ничего, но пугает то, что в любой момент поставка может прекратиться. Сейчас у людей есть мрачное ощущение, что их страна ведет себя до смешного стратегически неверно…

Немецкие муниципалитеты отвечают за отопление и горячее водоснабжение целого региона, поэтому если у них заканчивается газ, водопроводные трубы замерзают, и дома превращаются в морозильные камеры».

То, что правительства европейских стран — вассалов США «ведут себя до смешного стратегически неверно», очевидно простым людям на Западе, но не англосаксонским планировщикам операций по «экономическому удушению» России. Последние с легкостью готовы жертвовать интересами европейцев, лишь бы досадить Москве и Путину.

Владимир Путин kremlin.ru

Но европейские политики понимают, что возмущение народа холуйским следованием приказам Вашингтона поставит их перед перспективой смещения со своих постов. Поэтому, чтобы успокоить общественность, германский министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявлял, что, если с газом будет действительно туго, он пожертвует промышленностью и защитит дома, а также коммунальные услуги. Но вскоре после этого он скорректировал свое решение:

«Необходимо проанализировать ситуацию. В моем доме может быть тепло, но если я потеряю работу, то не смогу оплачивать счета за коммунальные услуги».

Руководители с мест, отвечающие за благополучие вверивших им свои судьбы людей, говорят, в отличие от центральных властей, правду. Ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер журналистам газеты Zeit. По мнению чиновника, правительству Германии следует принять «горькую правду» о том, что в стране пока не могут обойтись без российского газа, он считает, что власти не видят «всей масштабности последствий».

«Мы должны, наконец, признать, что в ближайшие пять лет мы не сможем обойтись без российского газа. И если это так, мы должны принять необходимые меры», — заявил Кречмер, отметив, что иначе «вся наша экономическая система грозит рухнуть». Политик обвинил правительство ФРГ в отсутствии плана по выходу из энергетического кризиса. По его словам, власти не смогли обеспечить страну энергоресурсами вопреки своим заявлениям о готовности «ко всему, что бы там господин Путин ни делал».

Публикация материалов о ситуации с энергоносителями в Европе в японских изданиях не случайна. Япония тоже готовится к ситуации, когда по политическим соображениям страна может оказаться отрезанной от поставок стратегического сырья, от которых зависит функционирование японской экономики.

Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ» kremlin.ru

Кавагути прямо об этом пишет:

«Что же в такой ситуации делать Японии? Само собой разумеется, она должна подчеркивать солидарность с мировыми демократиями, но, чтобы показать единство с Западом, она уже предприняла различные меры, которые ослабили ее экономику и нанесли ущерб национальным интересам. Сохранение национальной мощи — обязательное условие для выполнения страной своей демократической роли, но ситуация с энергетикой, которая является фундаментом этой мощи, уже погрузилась в хаос. Настало время для японских политиков извлечь урок из затруднительного положения Германии и более серьезно заняться обеспечением энергетической стабильности».

Хотелось бы добавить, что в России, видимо, выше того, чтобы мстить японскому правительству Кисиды за необоснованные и оскорбительные санкции и рестрикции, но дальнейшее беспардонное поведение Токио в отношении нашей страны может и должно вызвать серьезные ответные меры. В странах «коллективного Запада» привычным стало обвинение Москвы в использовании ресурсов как «энергетического оружия». Что ж, на войне как на войне… Любое оружие должно эффективно применяться в интересах победы.