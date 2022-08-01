В Ярославле могут построить очередной «человейник» на месте берёзовой рощи
Ярославль, 1 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля хотят построить 24-этажный дом на месте берёзовой рощи, посаженной школьниками несколько десятилетий назад. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ярославцы забили тревогу после того, как недавно в роще начали вырубать деревья. Местные жители написали обращение к врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву. Люди утверждают, что конфликт с «неправомерным освоением территории зелёных насаждений» тянется уже несколько лет. При том, что роща «является местом притяжения жителей района в течение последних двух десятилетий».
Между тем, территорию, отданную под застройку, уже огородили. Там начинаются работы по прокладке коммуникаций. Согласно публичной кадастровой карте, территория является частной собственностью, хоть и примыкает к Тверицкому бору. В областном департаменте строительства ранее сообщали о том, что разрешение на строительство в этом месте не выдавалось.