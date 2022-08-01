Ярославль, 1 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля хотят построить 24-этажный дом на месте берёзовой рощи, посаженной школьниками несколько десятилетий назад. Об этом сообщает ЯрНьюс.

ЯрНьюс Место предполагаемого строительства многоэтажного дома в Заволжском районе Ярославля

Ярославцы забили тревогу после того, как недавно в роще начали вырубать деревья. Местные жители написали обращение к врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву. Люди утверждают, что конфликт с «неправомерным освоением территории зелёных насаждений» тянется уже несколько лет. При том, что роща «является местом притяжения жителей района в течение последних двух десятилетий».

«Уважаемый Михаил Яковлевич, надеемся на вашу объективную оценку действий региональных и местных властей, осуществленных в предыдущие годы, и просим вас не допустить застройку территории зеленых насаждений, используемую жителями Заволжского района как общественную территорию, исключить ущерб Тверицкому бору, как основному городскому лесопарку. Жители Заволжского района настроены бороться за сохранение зеленой среды своего места жительства», — написали жители в обращении к врио губернатора.

Между тем, территорию, отданную под застройку, уже огородили. Там начинаются работы по прокладке коммуникаций. Согласно публичной кадастровой карте, территория является частной собственностью, хоть и примыкает к Тверицкому бору. В областном департаменте строительства ранее сообщали о том, что разрешение на строительство в этом месте не выдавалось.