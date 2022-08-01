Белград, , 10:48 — REGNUM Полиция Косово намеревалась «разобраться» с местными сербами, для этого на север края стянули сотни броневиков с бойцами спецназа. Об этом глава канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) Петар Петкович заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Вечером 31 июля и ночью 1 августа на севере Косово возникли беспорядки, связанные с планами Приштины запретить въезд с сербскими номерами и документами. Косовские власти после призыва США отложили этот запрет на месяц.

По словам Петковича, премьер-министр Косово Альбин Курти и Приштина «хотели конфликта».

«На базу Белведере в южной части Косовска-Митровицы они стянули сотни бронированных автомобилей и до зубов вооруженных спецназовцев, которые хотели разобраться с сербским народом», — сказал сербский чиновник.

Об этой драматичной ситуации в белграде предупреждали неделями и месяцами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Петкович ранее заявил журналистам о намерении властей Косово изгнать сербов из региона.

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