Бухарест, , 10:38 — REGNUM Сразу два пассажирских автобуса попали в масштабное ДТП в районе населенного пункта Арад на западе Румынии. Об этом 1 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Полиция Maxpixel.freegreatpicture.com

По предварительным данным, инцидент произошел рано утром 1 августа на одной из международных трасс, связывающих Румынию с Венгрией.

В результате травмы получили 12 человек. Все они в состоянии различной степени тяжести были доставлены в одну из центральных клиник Арада.

Погибших нет. О причинах происшествия не сообщается.

Ведется следствие.