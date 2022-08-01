Уфа, 1 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Линии по производству и розливу кисломолочных напитков намерены запустить на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Белебей» в Башкирии. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу молочной продукции

Сообщается, что Минэкономразвития России включило инвестора в реестр резидентов этой территории.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики регионаРустама Муратова, предприятие намерено направить на реализацию данного проекта 6,4 млн рублей и создать 20 рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение 2022−2024 годов, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что продукцию планируют поставлять также в лечебные и детские учреждения.

Сообщается, что в настоящее время в Башкирии статус резидента ТОСЭР имеет 121 компания. Предприятия уже направили в экономику республики свыше шести млрд рублей и создали 4,5 тысячи новых рабочих мест.