Краснодар, 1 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Казаки Кубанского казачьего войска, объединившиеся в добровольческий отряд «Кубань», приступили к выполнению боевых задач в районе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в своём телеграм-канале 1 августа сообщил атаман Кубанского казачьего общества Александр Власенко.

vsko.ru Кубанские казаки отправились в Донбасс

«Казаки-добровольцы из нового отряда «Кубань» уже выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции под руководством опытных казачьих командиров. Настрой отличный, боевой дух высокий. Параллельно продолжаем формирование очередных отрядов для борьбы с украинскими неонацистами», — написал он.

ИА REGNUM напоминает, что в середине июля из района проведения специальной военной операции на Украине вернулись казачьи добровольческие отряды «Кубань» и «Ермак». Казаки-добровольцы успешно выполнили поставленные боевые задачи на Донецком и Харьковском направлениях. За проявленные героизм, мужество и отвагу многие из них представлены к государственным наградам.