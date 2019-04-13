В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Давайте начнём работать.

В апреле текущего года мы провели специальное совещание по вопросам развития металлургического комплекса. В нём приняли участие тогда члены Правительства, представители отраслевого бизнеса — так же, как и сегодня. И, на мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги.

Имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле.

Причём в расчёт не брались даже очевидные, понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстёгивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и в некоторых других отраслях, в частности в энергетике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует.

Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить.

Добавлю, что ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, — мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу.

Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров, о чём я только что дважды уже упомянул.

И конечно, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и Правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Причём речь идёт не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счёт наращивания объёмов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счёт реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов.

Напомню, что на совещании в апреле было поручено утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. При этом особый акцент просил сделать тогда на активный рост потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики, для территорий России, для качества жизни наших граждан, в конечном итоге.

Подчеркну, Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях — на длительную перспективу нужно думать об этом. Но в то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий.

Также тогда было поручение Правительству совместно с бизнесом уточнить экспортные направления российской металлургии, чтобы переориентировать товарные потоки на динамично растущие рынки, на тех партнёров, которые дорожат своей репутацией и действительно заинтересованы в развитии деловых контактов с нашей страной.

На прошлом совещании был затронут также ряд других вопросов, значимых для работы металлургического комплекса, включая особенности налогообложения отрасли. Мы с коллегами из Администрации, из Правительства в последние дни, сегодня с утра все эти вопросы ещё раз поднимали и обсуждали.

Предлагаю сегодня на нашем совещании ещё раз подробно обсудить все эти проблемы, поговорить о том, что по каждой из этих тем, которые раньше обсуждались, сделано, проанализировать, как выполняются принятые ранее решения. И конечно, я рассчитываю, как всегда, на откровенный разговор.

Давайте начнём нашу сегодняшнюю встречу и начнём её с доклада Министра [промышленности и торговли] и вице-премьера Мантурова Дениса Валентиновича.

Пожалуйста.

kremlin.ru