Путин: Запад не учитывал экономические реалии при введении санкций
Страны Запада исходили из политических интересов, а не экономических реалий, когда принимали решения о санкциях против российской металлургической отрасли. Об этом президент России Владимир Путин заявил 1 августа на совещании по развитию металлургического комплекса.
«Эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалии ни в мировой политике, ни в экономике на самом деле», — сказал Путин.
«Европа не может отказаться от наших поставок» — Мантуров об экспорте стали
Ситуация в металлургической отрасли России сложилась отнюдь не худшая из возможных. Об этом 1 августа заявил вице-премьер Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина по развитию металлургического комплекса.
41 этаж вышел на связь с Путиным.
Путин: Вопросы и проблемы, в принципе, в основном одни и те же, за какими-то мелкими нюансами. Поэтому я бы хотел обратиться к представителям отрасли, их 12 человек руководителей компаний, может быть кто-то возьмёт на себя труд обобщить видение представителей отрасли и дополнить то, что было сказано Мантуровым. Я бы хотел обратиться к коллегам, которые работают в отрасли. Они зале совещания министерства находятся? Или этот зал совещаний где?
Мантуров: Да, Владимир, Владимирович, они у нас находятся, надо мной, на 41 этаже.
Путин: Да, это правильно, что они над вами, а не вы над ними. Есть кто-то, кто хотел бы добавить?
Цитата «Вы слушали Маяк»
Денис Мантуров. Иван Шилов @ ИА REGNUM
Мантуров предложил Путину скорректировать акцизы на жидкую сталь
В России необходимо снизить фискальную нагрузку на металлургов. Об этом 1 августа заявил вице-премьер Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина по развитию металлургического комплекса.
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
Давайте начнём работать.
В апреле текущего года мы провели специальное совещание по вопросам развития металлургического комплекса. В нём приняли участие тогда члены Правительства, представители отраслевого бизнеса — так же, как и сегодня. И, на мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги.
Имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле.
Причём в расчёт не брались даже очевидные, понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстёгивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и в некоторых других отраслях, в частности в энергетике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует.
Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить.
Добавлю, что ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, — мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу.
Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров, о чём я только что дважды уже упомянул.
И конечно, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и Правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Причём речь идёт не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счёт наращивания объёмов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счёт реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов.
Напомню, что на совещании в апреле было поручено утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. При этом особый акцент просил сделать тогда на активный рост потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики, для территорий России, для качества жизни наших граждан, в конечном итоге.
Подчеркну, Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях — на длительную перспективу нужно думать об этом. Но в то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий.
Также тогда было поручение Правительству совместно с бизнесом уточнить экспортные направления российской металлургии, чтобы переориентировать товарные потоки на динамично растущие рынки, на тех партнёров, которые дорожат своей репутацией и действительно заинтересованы в развитии деловых контактов с нашей страной.
На прошлом совещании был затронут также ряд других вопросов, значимых для работы металлургического комплекса, включая особенности налогообложения отрасли. Мы с коллегами из Администрации, из Правительства в последние дни, сегодня с утра все эти вопросы ещё раз поднимали и обсуждали.
Предлагаю сегодня на нашем совещании ещё раз подробно обсудить все эти проблемы, поговорить о том, что по каждой из этих тем, которые раньше обсуждались, сделано, проанализировать, как выполняются принятые ранее решения. И конечно, я рассчитываю, как всегда, на откровенный разговор.
Давайте начнём нашу сегодняшнюю встречу и начнём её с доклада Министра [промышленности и торговли] и вице-премьера Мантурова Дениса Валентиновича.
Пожалуйста.
Владимир Путин. kremlin.ru
«В ущерб себе работать мы не будем» — Путин о поставках металла и санкциях
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Путин: ограничения против наших металлургов — недобросовестная конкуренция
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В 2021 году правительство РВ вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырьё, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.
Правительство России в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года, сообщается на сайте правительства РФ 31 июля.
Согласно новому постановлению квота составит 1350 тыс. т. При экспорте металла в объёме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за т, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за т.
Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран.
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